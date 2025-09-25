Стоимость биткойна опустилась ниже $110 тыс. впервые с 6 сентября

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,76 трлн

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии опустилась ниже $110 тыс. впервые с 6 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 20:21 мск, стоимость биткойна опускалась на 3,45%, до $109,863 тыс. К 20:31 мск показатель ускорил снижение и находился на уровне $109,818 тыс. (-3,55%).

По данным Coinmarketcap на 25 сентября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,76 трлн. Из них $2,18 трлн (58,3%) приходится на биткойн.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 222 тыс. трейдеров на сумму $919 млн, из которых около $163 млн пришлось на биткойн. Около $157,5 млн ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $6,29 млн - на короткие.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".