В регионе сохраняется положительная динамика поступлений собственных доходов

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области на заседании в четверг скорректировали региональный бюджет на 2025 год, увеличив дефицит бюджета на 1,2 млрд рублей.

Как сообщается в опубликованной на сайте заксобрания пояснительной записке к законопроекту, доходная часть бюджета увеличивается на 1,3 млрд рублей и составит 105,8 млрд рублей, расходная часть вырастет на 2,47 млрд рублей - до 116 млрд рублей. Дефицит достигнет 10,3 млрд рублей. До внесения изменений дефицит составлял 9,1 млрд рублей.

Как рассказала министр финансов региона Лариса Маковеева, в регионе сохраняется положительная динамика поступлений собственных доходов. Темп роста поступлений к уровню прошлого года на 1 сентября составил 106,5%. Что касается расходов, то дополнительные средства пойдут на поддержку участников СВО (1,26 млрд рублей), на софинансирование программы расселения жилья (248 млн рублей), на компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций (422,5 млн рублей), на содержание спортивных организаций, предоставление субсидии муниципальным образованиям области на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на отопление (49 млн рублей) и другие расходы.

О бюджете

20 декабря 2024 года депутаты законодательного собрания Кировской области приняли во втором чтении бюджет региона на 2025 год с дефицитом в 5,2 млрд рублей. Доходы бюджета были утверждены в размере 102,8 млрд рублей, расходы - 108 млрд рублей. 20 февраля депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2025 год, увеличив дефицит на 1,7 млрд рублей - до 6,9 млрд рублей, 29 мая предусмотрели сокращение дефицита на 901 млн рублей - до 6 млрд 5 млн рублей, при этом общий объем доходов на 2025 год составил 103,3 млрд рублей, общий объем расходов - 109,3 млрд рублей. 24 июля депутаты вновь скорректировали региональный бюджет, увеличив дефицит бюджета на 3,1 млрд рублей - до 9 млрд 135 млн рублей.