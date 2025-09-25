Лихачев: Гросси знает, откуда наносятся удары по российским АЭС

Вопрос в том, что он в праве говорить как глава МАГАТЭ, а что - как человек, подчеркнул руководитель Росатома

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда наносятся удары по атомным российским объектам, но вопрос в том, что он в праве говорить как глава МАГАТЭ, а что - как человек. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Конечно, он в курсе откуда и что летит, сам там бывал неоднократно. Вопрос в другом: что он имеет в рамках права говорить как генеральный директор, а что он имеет право говорить только как человек. Понимаете, как человек он делает вполне адекватные оценки, поверьте мне", - сказал Лихачев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.