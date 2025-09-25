Внесен законопроект об обязательном лицензировании торговли табачной продукцией

Лицензирование будет вводиться поэтапно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном лицензировании оптовой и розничной торговли табачной продукцией. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в законы "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", предусмотрев введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. В настоящее время лицензированию подлежат только производство, экспорт и импорт такой продукции.

В законопроекте прописаны порядок получения, приостановления, аннулирования действия соответствующих лицензий, внесения изменений в реестр лицензий. Согласно документу, выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю, а также аннулирование лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, выдачу лицензий на розничную торговлю и развозную торговлю - исполнительные органы субъектов РФ.

Для получения лицензий будет установлен ряд лицензионных требований, в том числе наличие регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Кроме того, для розничной торговли будет установлено требование по наличию в собственности или в аренде магазина или павильона площадью не менее пять кв.м, отсутствию налоговой задолженности более трех тыс. рублей и уплате государственной пошлины за выдачу лицензии. При этом исполнительные органы субъектов РФ будут уполномочены устанавливать на дополнительные ограничения мест розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции, а также увеличивать минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в два раза.

Согласно законопроекту, лицензирование будет вводиться поэтапно. С 1 марта до 1 сентября 2026 года будет осуществляться выдача лицензий при соответствии соискателей указанным требованиям, а уже с 1 сентября 2026 года будет введен запрет осуществления оптовой и розничной торговли продукцией без лицензии. Переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям предлагается установить с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года.

Как указывается в пояснительной записке, реализация законопроекта позволит сократить долю нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции. "Кроме того, для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляющих оптовую и розничную торговлю легальной табачной и никотинсодержащей продукцией, прогнозируется улучшение условий ведения экономической деятельности за счет вытеснения нелегальной продукции, которая в настоящее время создает недобросовестную конкуренцию, поскольку является гораздо более дешевой по сравнению с легальной продукцией за счет неуплаты акциза", - говорится в документе.