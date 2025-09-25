НСПК объявила о плане перехода на новые криптоалгоритмы

Реализация проекта займет несколько лет и будет сопровождаться постепенной модернизацией инфраструктуры, включая карточные и мобильные приложения

Сочи, 25 сентября. /ТАСС/. Переход Национальной системы платежных карт (НСПК) на современные криптографические алгоритмы, рекомендуемые Банком России, может быть завершен к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин на XXII Международном банковском форуме.

"Постквантовая криптография не за горами - это важно понимать. Если мы будем не готовы к моменту, когда такими технологиями завладеют мошенники или киберпреступники, ни о каком доверии к нам как представителям рынка здесь речи и быть не может. Поэтому мы с банками и с иными представителями отрасли уже составили план перехода - пока не на постквантовые технологии, но на современные криптоалгоритмы", - подчеркнул Дубынин.

Реализация проекта займет несколько лет и будет сопровождаться постепенной модернизацией инфраструктуры, включая карточные и мобильные приложения, программное обеспечение терминалов и процессинговых систем.

"Мы рассчитываем, что до конца 2030 года мы сможем повсеместно произвести переход рынка на рекомендуемые алгоритмы", - сказал Дубынин.

Он также добавил, что в области безопасности важно продолжать уделять внимание антифрод-направлению и информированию граждан.

В своем выступлении Дубынин также коснулся будущего платежей, спрогнозировав появление на рынке новых игроков, использующих искусственный интеллект, а также развитие нейроинтерфейсов.