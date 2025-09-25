Прием заявок продолжится до 26 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Отбор особо значимых IT-проектов, претендующих на гранты Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), начался 25 сентября. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые IT-проекты, направленные на замещение зарубежного софта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОЗП получат государственный грант до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. В 2025 году на поддержку проектов будет направлено 8,3 млрд рублей. Прием заявок продолжится до 26 октября.

В министерстве добавили, что для получения статуса ОЗП проект должен соответствовать приоритетным направлениям, а также не иметь зрелых отечественных аналогов на рынке. Важными условиями являются наличие экспортного потенциала и возможности тиражирования, а также срок реализации проекта, который не должен превышать четырех лет. Кроме того, заказчик, разработчик и интегратор не должны быть аффилированы друг с другом, а исключительные права на решение после реализации должны оставаться за разработчиком. Также необходимо учитывать окупаемость грантового финансирования.

В Минцифры отметили, что дополнительные преимущества при отборе предоставляются проектам, разработанным ОПК и консорциумами. Преимущество также будет у проектов, обеспечивающих функционирование объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры), а также тех, которые используют технологии искусственного интеллекта. Комплексные платформенные решения, включая те, которые применяют открытую архитектуру, а также PLM-решения и системы автоматизированного проектирования композитов, оптики и фотоники, также имеют преимущество. Рассмотрение заявок и решение о поддержке будет вынесено до 15 декабря.

"Особо значимые проекты - это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку уже получили 49 проектов", - добавили в министерстве.