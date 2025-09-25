По словам директора по развитию продуктовой линейки атомной энергетики госкорпорации "Росатом", в мире накопилось 370 тыс. тонн отработанного уранового топлива

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Переход на замкнутый ядерный топливный цикл является неизбежным условием развития ядерной энергетики, заявил директор по развитию продуктовой линейки атомной энергетики госкорпорации "Росатом" Владислав Корогодин на форуме World Atomic Week (WAW).

"Если мы посмотрим на существующую ядерную энергетику, которая развивалась в урановом ядерном цикле, что было естественно, то она обладает достаточно низким коэффициентом воспроизводства - всего лишь 0,3. То есть 70% ядерных делящихся материалов мы безвозвратно теряем. <…> Переход на другую технологическую платформу - на замкнутый ядерный топливный цикл - просто неизбежное условие развития ядерной энергетики", - сказал он на сессии "Сырьевой баланс атомной энергетики: чем кормить АЭС будущего?".

По словам Корогодина, в мире накопилось 370 тыс. тонн отработанного уранового топлива. Плутония, содержащегося в них, хватает для того, чтобы запустить 600 гигаватт реакторов на быстрых нейтронах. А количество объединенного урана - чтобы обеспечивать перегрузку реакторов в течение 3 тыс. лет.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора по стратегии АО "Техснабэкспорт" Андрей Товстенко напомнил, что, согласно прогнозам, до конца десятилетия потребность в природном уране удвоится, также указав на объективный характер динамичного роста цен на него в последние несколько лет. "Эра дешевого предложения из вторичных источников (складские запасы) и наиболее эффективных месторождений заканчивается, значительная часть - почти половина потребностей 2040 года еще не покрыта прогнозируемым предложением из первичных источников - то есть действующих и планируемых шахт", - заключил он.