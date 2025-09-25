С начала года глухие водители "Яндекс такси" совершили 9,9 млн поездок

Показатель вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказали в пресс-службе сервиса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество поездок с глухими и слабослышащими водителями в "Яндекс такси" достигло около 10 млн за восемь месяцев 2025 года, что почти вдвое больше аналогичного показателя 2024 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба сервиса в преддверии Международного дня глухих.

"Аналитики изучили данные о поездках, которые выполнили водители с особенностями слуха. С января по август 2025 года таких поездок было 9,9 млн - почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда их насчитывалось 5,2 млн. За восемь месяцев хотя бы один раз с глухим или слабослышащим водителем ездили 6,7 млн пользователей сервиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2025 год количество глухих и слабослышащих водителей превысило 5 тыс. человек, увеличившись за год на 85%. Больше всего таких водителей в Москве и Московской области - 761 человек, также лидируют Санкт-Петербург и Ленобласть (278 человек), Краснодарский край (266 человек) и Воронежская область (206 человек). Всего водители с особенностями слуха работают в 77 регионах.

Как проинформировали в пресс-службе, для новых сотрудников доступна информация о специальных функциях, а также ответы на популярные вопросы и список парков, которые уже работают с водителями с нарушениями слуха. Вся текстовая информация сопровождается видеороликами на русском жестовом языке.