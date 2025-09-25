"Ингосстрах": средняя стоимость ОСАГО сократилась в январе-сентябре на 8%

При этом сумма существенно отличается от региона к региону

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в январе-сентябре 2025 года снизилась на 8% год к году и составила 6 082 рублей. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и страховой компании "Ингосстрах" (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным "Сравни", в январе-сентябре 2025 года на российском рынке ОСАГО наблюдались существенные региональные различия в объемах продаж и ценовой политике. При этом средняя стоимость полиса по всей стране сократилась на 8% год к году, достигнув 6 082 рублей", - отмечается в материалах.

При этом эксперты выяснили, что за девять месяцев 2025 года Москва, Краснодарский край, Московская, Свердловская и Самарская области продемонстрировали максимальные объемы продаж полисов ОСАГО. В то же время Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика и Республика Ингушетия оказались в числе регионов с минимальной заинтересованностью в обязательном страховании. По данным "Ингосстраха", минимальные показатели проникновения ОСАГО пока остаются в республиках Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан, а также в Чечне и Тыве. Однако в 2023-2024 годах "Ингосстрах" зафиксировал рост оформленных полисов и расширение охвата ОСАГО в этих регионах.

В исследовании отмечается, что анализ тарифов выявил значительный разброс в средней стоимости полиса по стране. Самые низкие средние тарифы на ОСАГО зафиксированы в Брянской области (4 623 рублей), Забайкальском крае (4 631 рублей) и Белгородской области (4 671 рублей). А наиболее популярными для страхования автомобилями в этих регионах стали ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

В то же время самые высокие средние тарифы на ОСАГО зафиксированы в следующих регионах: Хабаровский край (7 873 рублей), Новосибирская (7 867 рублей) и Челябинская (7 206 рублей) области, а также Приморский край (7 150 рублей). Аналитики выяснили, что в этих регионах наиболее популярными автомобилями для страхования стали Toyota Corolla, Nissan X-Trail и Toyota Rav4.