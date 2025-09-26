В Совфеде предложили Минцифры свое определение ИИ

Инициатива направлена на то, чтобы повысить нейтральность и юридическую определенность регулирования технологий, заявил Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин направил обращение на имя главы Минцифры Максута Шадаева с предложением скорректировать определение искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива направлена в том числе, на повышение юридической определенности и технологической нейтральности регулирования, следует из документа (есть в распоряжении ТАСС).

Проектное определение ИИ, разработанное Минцифры, нагружено техническими деталями и содержит признаки, которые сложно доказать, следует из документа.

"Проектное определение (как "комплекс технологических решений, <…> имитирующий когнитивные функции, <…> включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма <…>") фактически воспроизводит известные стратегические формулировки, однако для целей уголовного закона оно избыточно инфраструктурно нагружено и содержит признаки, трудноверифицируемые в доказывании, например, "поиск решений без заранее заданного алгоритма", - сказано в документе.

При этом для уголовно-правовой сферы, как сказано в документе, ключевыми аспектами являются: предмет доказывания и воспроизводимость экспертной оценки; технологическая нейтральность, а также адаптивность к быстрому развитию технологий, поэтому целесообразно использовать более сдержанную формулировку.

"Предлагаемая редакция: "Искусственный интеллект - это технология, основанная на наборе методов, направленных на решение конкретных когнитивных задач и получение при выполнении этих задач результатов, сопоставимых как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящих их, предназначенная для работы с разной степенью автономности и возможностью проявления адаптивности после развертывания", - следует из документа.

По мнению автора, преимуществами такой формулы является, в частности, функциональная проверяемость, а также учитываются признаки, имеющие доказательственное значение: автономность и адаптивность.