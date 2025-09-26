Сбер: число ресторанов и кафе в историческом центре Москвы выросло на 15%

Однако, по данным экспертов "СберАналитики", за первое полугодие в ряде районов чек уменьшился, а в других вырос в среднем на 30%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Количество ресторанов и кафе на главных улицах в историческом центре столицы в первом полугодии 2025 года по среднемесячным значениям увеличилось с 240 до 280 объектов. Такие подсчеты приводят эксперты "СберАналитики" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Среднее количество ресторанов и кафе в историческом центре Москвы в первом полугодии выросло с 240 до 280. Однако динамика среднего чека и доходов заметно отличается в зависимости от локации. В ряде районов чек уменьшился, а в других вырос в среднем на 30%. При этом доход предприятий общепита в отдельных местах вырос на 100%", - отмечают эксперты Сбера.

По их оценкам, исторически престижный район пересечения Большой Никитской и Тверского бульвара потерял в среднем чеке на 40%. При этом средняя выручка заведений здесь возросла на 26%, что указывает на смену потребительских предпочтений в сторону массового сегмента.

В районе пересечения Никольской и Большой Лубянки средний чек вырос на 30%, а выручка - на 28%. Ранее место было известно недорогими ресторанами, но ситуация изменилась.

В районе Петровки и Большого театра число заведений сократилось. Доход оставшихся повысился на 10%, а средний чек - на 37%. Данные говорят о перераспределении рынка и росте премиальности.

В районах Петровки и Дмитровского переулка, а также пересечения Тверской улицы с Охотным рядом количество ресторанов увеличилось (на 58% и на 40% соответственно), однако выручка упала на 16%. При этом средний чек на Петровке упал на 20%, а в Дмитровском переулке - вырос на 20%.

Пересечение Большой Никитской и Брюсова переулка продемонстрировало двукратный рост средней выручки, что является самыми высокими показателями в исследовании. Средний чек составляет 5 тысяч рублей.

Об исследовании

Исследование подготовлено с помощью аналитической панели "Геоаналитика" на основе среднемесячных значений за первое полугодие 2025 года в сравнении с первым полугодием 2024 года.

Эксперты изучали районы пересечения Большой Никитской улицы с Тверским бульваром, Петровки и Дмитровского переулка, Тверской улицы и Охотного ряда, Большой Никитской и Брюсова переулка, Петровки и Большого театра, а также Никольской и Большой Лубянки.