Украинские войска не прекращают огонь, персонал станции работает в состоянии повышенной готовности

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденной последней линии внешнего энергоснабжения станции 750 кВ "Днепровская" невозможно из-за непрекращающихся обстрелов украинских войск. Об этом заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"По поводу обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в районе Энергодара и территории вблизи станции: они все так же слышны, что держит персонал в состоянии повышенной готовности и делает невозможным проведение ремонтно-восстановительных работ на линии", - сказала Яшина.

23 сентября ЗАЭС перешла на аварийное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" после удара ВСУ. Место повреждения линии находится на береговой линии Днепра, относительно недалеко от площадки ЗАЭС. МАГАТЭ ранее сообщило, что блэкаут стал уже десятым подобным инцидентом с начала конфликта.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук 25 сентября заявил ТАСС, что интенсивность ударов ВСУ по Запорожской АЭС и ее городу - спутнику Энергодару увеличилась в преддверии визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию и его участия в Международном форуме по атомным и смежным отраслям в Москве.