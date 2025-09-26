Москва также может поставить республике современное, технологичное оборудование, добавил вице-премьер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия готова при необходимости заняться модернизацией эфиопских гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, а также поставлять современное российское оборудование. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Если говорить про Эфиопию, то это одна из крупнейших стран по плотности населения, 130 млн человек проживает. И большая инфраструктура была построена еще в советское время, поэтому мы готовы при необходимости заниматься модернизацией гидроэлектростанций, тепловых электростанций, поставлять уже современное, технологичное российское оборудование, поскольку там износ высокий. То есть [Россия готова] обеспечить растущие потребности в электроэнергетических ресурсах, в инфраструктуре", - сказал Новак в комментарии телеканалу "Россия-1".

Он подчеркнул, что одной из причин для развития и возобновления сотрудничества по всем направлениям является память о взаимодействии в советское время. "Безусловно, все помнят те годы наибольшего развития торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного", - отметил вице-премьер.