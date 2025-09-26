НБКИ: доля отказов по заявкам на POS-кредиты в августе сократилась на 1,7 п. п.

Показатель снижается третий месяц подряд, сообщили в бюро

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на POS-кредиты (товарные кредиты) в августе 2025 года сократилась на 1,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 84,2% (в 2024 году - 85,9%). При этом показатель снижается третий месяц подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на POS-кредиты в августе этого года сократилась на 1,2 п. п. (в июле - 85,4%).

При этом по сравнению с пиковым значением доли отказов по заявкам на POS-кредиты в начале весны 2025 г. данный показатель сократился на 4,4 п. п. (в марте этого года - 88,6%).

Среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на товарные кредиты наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в августе текущего года были отмечены в Кемеровской (86,2%) и Омской (85,8%) областях, Краснодарском (85,7%) и Алтайском (85,4%) краях, а также в Челябинской области (85,1%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов в августе 2025 года составила 80,1% и 81,3% соответственно.

Наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на POS-кредиты в августе относительно июля была зафиксирована в Оренбургской (-2,2 п. п.), Воронежской (-2 п. п.) и Белгородской (-1,9 п. п.) областях, Ставропольском крае (-1,9 п. п.) и Республике Башкортостан (-1,9 п. п.). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц сократился на 0,4 п. п. и 1,6 п. п. соответственно.

"После пиковых значений весны 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты постепенно снижается. При этом несмотря на некоторую стабилизацию данного показателя, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне. Это связано с тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка. Поэтому в настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и невысокой долговой нагрузкой. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.