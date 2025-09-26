Речь идет о марках "Деликатеска", Vici и "Красная икра"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Роскачество обнаружило нарушения обязательных требований в филе минтая в панировке трех брендов - "Деликатеска", Vici и "Красная икра", сообщили ТАСС в организации.

Так, в продукте "Деликатески" не указаны производитель и изготовитель на упаковке, а также присутствует недостоверная информация о содержании белка и жира. В филе минтая Vici превышено содержание влаги в мышечной ткани (88,9% при норме не более 84%), в продукции "Красной икры" указана недостоверная информация о содержании жира на маркировке.

При этом в организации подтвердили безопасность всей исследованной продукции - в ней отсутствуют тяжелые металлы, паразиты и полифосфаты, превышений по гистамину не выявлено. Всего эксперты оценили 15 торговых марок - "Деликатеска", Vici, Metro Chef, Fish House, "ВкусВилл", "Петровская бухта", "Бухта изобилия", "О'кей", Vici, "Красная икра", "Мореслав", "Гранд меню", "Люди любят", "Аврора Борреалис" и "Ашан".

Однако в Роскачестве отметили, что филе минтая в панировке некоторых марок содержит недочеты по опережающему стандарту организации. Так, в 10 из 15 марок количество панировки превышает 40% от массы изделия - показатели варьируются от 40,7% до 53%. "Фактически, в этих продуктах панировки может быть больше, чем рыбы", - отметили эксперты. Наименьшее количество панировки выявили в брендах: "Красная икра" (22,9%), "Бухта изобилия" (33,7%), Vici (Дальневосточное Приорити, 35,0%), "Ашан" (35,4%), "ВкусВилл" (36,6%).

Продукция 11 марок не соответствует требованию стандарта Роскачества по толщине филе (менее 1,2 см). Тонкое филе может пересушиваться при готовке, отмечают в организации. Кроме этого, в восьми марках показатель массовой доли азота летучих оснований превысил нормы Роскачества - это говорит о том, что рыба была заморожена не сразу после вылова, но на безопасности это не отразилось.

Однако эксперты также отметили и плюсы всей исследованной продукции - производители не использовали вещества для удержания лишней влаги и увеличения веса, вкус, запах и консистенция всех образцов после приготовления соответствовали требованиям, заявленный вес продукта с панировкой соответствует фактическому у всех производителей.

Реакция контрольно-надзорных органов и производителей

Региональные управления Роспотребнадзора направил ООО "Вичи-Русь" (правопреемник ООО "Вичюнай-Русь", изготовитель продукции торговой марки Vici), ИП Борисику А. П. (изготовитель филе минтая торговой марки "Красная икра") и АО "Южморрыбфлот" (изготовитель продукции торговых марок Spar, Vici) предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В ИП Борисик А. П. (торговая марка "Красная икра") сообщили Роскачеству, что в июне провели мероприятия по внутреннему контролю выпускаемой продукции. В итоге маркировка состава, энергетической и пищевой ценности на упаковке продукции была скорректирована, после принятых мер отправлена заявка на проведение повторных испытаний.

ООО "БалтКо" (торговая марка Vici) также провело работы по внутреннему контролю продукции по полученной от Роскачества информации.