Эксперт Воротников: создание единой ТОР для ДВ и Арктики упростит работу инвесторов

Как отметил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, это позволит избежать многих законодательных сложностей

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Введение единых преференций в Арктике и на Дальнем Востоке при создании единой территории опережающего развития (ТОР) упростит работу инвесторов и позволит им избегать законодательных сложностей. Об этом ТАСС сообщил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поручил правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике. Министр отмечал, что в рамках новой системы планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики преференциальные режимы.

"Создание единой ТОР, включающей весь Дальний Восток и Арктику, вполне возможно, а главное целесообразно. Введение единого преференциального режима для всей территории намного упростит деятельность инвесторов, позволит им избежать многих законодательных сложностей", - сообщил Воротников.

По его словам, создание единого ТОР потребует предварительного анализа развития отраслей на Дальнем Востоке и Арктики. Эксперт отметил, что в ТОР могут развиваться производства, связанные с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, туристический сектор. Но, при этом, для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру - строить и модернизировать морские и речные порты, аэропорты, дронопорты. Также необходимо развитие генерации, как на основе возобновляемых источников энергии, так и на основе традиционных видов топлива.

"Одним из возможных направлений развития законодательства - это введение статуса участника такой ТОР - резидент Дальнего Востока и Арктики. Этот статус позволит активно работать на этой территории сразу получать определенные преференции. И естественно это наложит и определенные обязанности: по соблюдению экологического законодательства, по отношению к населению, и в первую очередь, коренному населению территорий, по развитию территорий своей деятельности", - резюмировал эксперт.