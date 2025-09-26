Первый и единственный рейс по Северному морскому пути состоялся в сентябре 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября./ТАСС/. "Сахалинская энергия" ожидает, что в перспективе стоимость доставки грузов по Северному морскому пути (СМП) может снизиться на 40%. Об этом заявила замначальника департамента материально-технического снабжения и организации подрядных работ "Сахалинской энергии" Оксана Гримова на Международном Дальневосточном энергетическом форуме.

По ее словам, компания использует все виды транспорта для доставки грузов. В сентябре 2024 года из порта Архангельск в порт Корсаков был выполнен первый и единственный рейс через СМП. На судне был перевезен 40-футовый контейнер с грузами "Сахалинской энергии".

"Успешно был доставлен груз. Мы получили свой контейнер. К сожалению, на текущий момент это был единственный такой рейс. Мы возлагаем, когда это откроется в регулярном формате, на это очень большие надежды. Тем не менее мы ожидаем, что там будут свои ограничения по сезонности доставки, а также мы ожидаем снижения стоимости доставки с использованием СМП порядка 40%", - сказала Гримова.

Она уточнила, что компании удается успешно справляться с трудностями, с которыми "Сахалинская энергия" сталкивается в сфере логистики и организации складского хозяйства. "Для нас это стоит затрат как денежных, так и ресурсных, в том числе человеческих усилий. Но тем не менее наше предприятие доставляет все, что необходимо для производства", - добавила Гримова.

Международный Дальневосточный энергетический форум проходит на Сахалине на площадках дронопорта "Пушистый" 25-26 сентября. Участники обсуждают возможности, риски и ключевые вызовы, с которыми сталкивается топливно-энергетическая отрасль Сахалина, Дальнего Востока, России и мира. Форум направлен на презентацию глобально значимых российских топливно-энергетических проектов и решений, перспективных энергетических инициатив Сахалина.