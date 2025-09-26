Первый крупный бьюти-ретейлер начал продажи на Wildberries

"Рив Гош" подключился к сервису самовывоза Click&Collect, который позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в торговых точках партнеров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый крупный российский бьюти-ретейлер "Рив Гош" начал продажи на маркетплейсе Wildberries, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Компания РВБ договорилась о стратегическом партнерстве в развитии категории "Красота" с одним из крупнейших российских ретейлеров - "Рив Гош", - сказано в сообщении.

В рамках сотрудничества "Рив Гош" подключился к сервису самовывоза Click&Collect, который позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в торговых точках партнеров. Как отмечают эксперты, ретейлер стал первым крупным участником бьюти-сегмента, представившим на маркетплейсе косметику и парфюмерию в таком формате.

Кроме того, "Рив Гош" получил отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики маркетплейса, рассказали в пресс-службе.

К запуску проекта подключена вся сеть бьюти-ретейлера - 252 магазина в разных регионах России, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Рязань, Владимир, Ярославль и другие города.