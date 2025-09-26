В Африке много языков, сложные законодательства, при этом в каждой "стране достаточно мало денег", отметила президент InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Африка является интересным, но сложным направлением для экспорта российских IT-решений из-за своего разнообразия. Об этом рассказала в интервью ТАСС президент InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Африка - интересный континент, но там много языков, очень разрозненные страны, очень разные сложные законодательства, при этом в каждой отдельно взятой стране достаточно мало денег, поэтому мало смысла в том, чтобы "затачиваться" под конкретную страну", - заявила она.

Касперская также отметила, что в ближнем зарубежье отмечается существенный рост в сфере экспорта отечественных IT-решений за последние три года. Также существенный интерес есть в Азии, указала она.

"С одной стороны, решения стали лучше. С другой стороны, мировой рынок для российских решений резко сузился, поставлять ПО в недружественные страны сейчас практически невозможно", - подчеркнула Касперская, отвечая на вопрос о перспективах российского IT-экспорта.

Полный текст интервью будет опубликован 29 сентября в 10:00 мск.