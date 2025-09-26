СДЭК Forward: россияне чаще всего заказывают из зарубежа БАДы и кроссовки

В топ наиболее популярных товаров вошли также футболки, брюки и платья

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россияне чаще всего заказывают из-за рубежа биологически активные добавки (БАДы) и кроссовки. В топ популярных товаров также вошли платья и брюки, говорится в исследовании сервиса по доставке из зарубежных интернет-магазинов СДЭК Forward, с которым ознакомился ТАСС.

"В топ-5 наиболее популярных товаров вошли кроссовки, БАДы, футболки, платья и брюки", - сказано в сообщении.

При этом спрос на кроссовки вырос на 2% по сравнению с 2024 годом, заказы БАДов выросли на 3%. В то же время футболки стали реже заказывать на 4%, интерес к платьям упал на 5%, а к брюкам - на 6%, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, топ-5 зарубежных брендов, которые чаще всего заказывают россияне, не изменился по сравнению с 2024 годом. В него вошли Zara, Shein, Nike, Tommy Hilfiger и Victoria's Secret. Однако заказы у всех брендов снизились: у Zara на 3%, Nike на 26%, Shein на 2%, Tommy Hilfiger на 12%, Victoria's Secret на 5%.

При этом в 2025 году появились бренды, которые стали пользоваться большой популярностью у россиян. Так, спортивный бренд Alo Yoga стали заказывать чаще на 552%, сумки Pinko - на 175%, спортивную одежду Noname - на 129%, джинсовые коллекции от Lee стали востребованнее на 98%, товары от Polo Ralph Lauren - на 76%, сказано в исследовании.