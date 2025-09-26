Директор Вьетнамского института атомной энергии, доктор наук напомнил, что Ханой и Москва заключили соглашение о создании научно-исследовательского центра ядерной науки и технологий

ХАНОЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия остается ключевым партнером Вьетнама в развитии атомной сферы. Об этом заявил Вьетнамскому информационному агентству директор Вьетнамского института атомной энергии, доктор наук Чан Чи Тхань на полях форума "Мировая атомная неделя" в Москве.

По его словам, организованный ГК "Росатом" первый всемирный атомный форум дает возможность ознакомиться с потенциалом не только России, но и других стран в области атомной энергетики, наладить контакты и найти возможности сотрудничества в этой сфере. Ученый напомнил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам в 2024 году лидеры двух стран договорились о возобновлении ядерного сотрудничества Ханоя и Москвы.

Первым практическим результатом в этом направлении стало соглашение о создании научно-исследовательского центра ядерной науки и технологий, заключенное в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам в январе 2025 года. Россия, сказал Чан Чи Тхань, "остается ключевым партнером Вьетнама". Он выразил надежду на новые договоренности с РФ, прежде всего в сфере подготовки кадров, что позволит обеспечить Вьетнам высококвалифицированными человеческими ресурсами для будущей атомной промышленности.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.