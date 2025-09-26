Индия и РФ могут успешно сотрудничать в создании малых атомных реакторов

Державы могут наладить производство в том числе и в третьих странах

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Индия и Россия могут наладить успешное сотрудничество в деле строительства малых модульных реакторов (ММР), в том числе в третьих странах. Такое мнение высказал в интервью ТАСС индийский ученый, бывший руководитель отдела информирования общественности Департамента атомной энергии правительства Индии Свапнеш Кумар Малхотра.

"Министерство атомной энергетики Индии занимается разработкой малых реакторов Bharat мощностью 200 МВт. Они будут иметь огромный экспортный потенциал, особенно в развивающиеся страны с небольшими энергосетями. По моему мнению, Индия и Россия могут объединить усилия для строительства таких реакторов в третьих странах, используя уран, поступающий из России", - сказал он.

По словам Малхотры, правительство Индии выделило более 2 млрд долларов США на исследования и разработки в области малых модульных реакторов, планируя к 2033 году разработать и ввести в эксплуатацию не менее пяти ММР собственной разработки. У России также есть успешные наработки, в частности, реактор РИТМ-200Н, который используется на атомном ледокольном флоте.

Эксперт также отметил большой потенциал для расширения российско-индийского взаимодействия в сфере применения радиоизотопов и радиационных технологий в различных областях. "Безусловно, существует потенциал для сотрудничества и развития бизнеса между двумя странами в этой сфере", - сказал он.

Ранее Росатом сообщал, что Россия и Индия обсуждают вопрос сооружения атомных электростанций малой мощности российского дизайна на территории республики.