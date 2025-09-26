Независимый эксперт призвал создать стратегию развития на ближайшие 15 лет, которая выведет отрасль из убытков и сделает рентабельной без использования субсидий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сальдированный убыток российской угольной отрасли по итогам 2025 года может превысить 200 млрд рублей, отрасли необходима долгосрочная стратегия развития. Такое мнение ТАСС высказал независимый эксперт Кирилл Родионов.

"По убыткам, я думаю, скорее всего, по итогам года сальдированный убыток российской угольной отрасли превысит 200 млрд рублей", - отметил эксперт, уточнив, что эта цифра является нижней планкой.

По его словам, помимо используемых сейчас мер поддержки угольной отрасли, нужна стратегия развития на ближайшие 15 лет, которая выведет ее из убытков и сделает рентабельной без использования субсидий.

"Регуляторам стоит переходить от тактики к стратегии и как можно скорее, и чем раньше этот переход состоится, тем меньшие потери понесет отрасль", - отметил он. По мнению Родионова, стратегия должна в том числе предполагать развитие инфраструктуры в тех регионах, где есть потенциал для увеличения экспорта, в том числе в Якутии. "Она уже стала новым [угольным] регионом, но этот потенциал может быть еще более высоким", - отметил он.