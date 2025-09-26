Комплекс производства холдинга "Росэл" воздействует на квадрокоптеры, FPV-дроны и роевые БПЛА-группировки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит более 30 экспонатов на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь". Впервые на международной площадке Ростех продемонстрирует систему радиоэлектронного противодействия дронам "Серп-ВС13Д", сообщила пресс-служба госкорпорации.

Как отмечают в Ростехе, комплекс производства холдинга "Росэл" воздействует на квадрокоптеры, FPV-дроны, роевые БПЛА-группировки, эффективно нейтрализуя цели.

Среди других экспонатов, которые планирует продемонстрировать в рамках выставки госкорпорация, - система контроля воздушного пространства, многофункциональный беспилотный комплекс СКАТ-350М, модели импортозамещенных гражданских самолетов, а также медизделия.

"Белоруссия - стратегический партнер России. Цель нашего участия в выставке - не только продемонстрировать белорусским коллегам и мировой общественности достижения отечественной индустрии, но и наладить крепкие связи для организации сотрудничества. Так, системы противодействия атакам дронов вызывают большой интерес со стороны белорусских партнеров. Прорабатывается двустороннее сотрудничество в области защиты от воздушных угроз", - отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, слова которого приводятся в сообщении.

Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь" пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минске.