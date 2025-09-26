По словам замминистра энергетики региона Алексея Москаленко, подобные меры предпринимаются с самого начала специальной военной операции

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Энергетики Запорожской области постоянно адаптируют защиту своих объектов под новые беспилотники, появляющиеся у Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко.

"Характер, масштабы и способы нанесения ударов меняются постоянно, то это были FPV-дроны, потом, где доставали, била артиллерия, сейчас это уже более тяжелые беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они все в интернете есть, кому интересно. Практически все они так или иначе прилетают на объекты. Отсюда и соответственно меняется защита. То есть под все эти условия приходится постоянно подстраиваться и менять защиту", - рассказал замминистра.

Власти Запорожской области были готовы к ударам по энергетическим объектам с первого дня.

"Меры предпринимаются с самого начала специальной военной операции, потому что уже, как известно, в новостях многократно звучало, вооруженные силы Украины постоянно и с завидной регулярностью наносят удары по объектам электросетевого хозяйства", - подчеркнул Москаленко.