Названы самые упоминаемые ИИ-модели в российских социальных медиа

Речь идет о ChatGPT, Midjorney и Deepseek, следует из исследования Brand Analytics

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Наиболее часто упоминаемыми моделями искусственного интеллекта в российских соцмедиа являются ChatGPT, Midjorney и Deepseek. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении ТАСС.

В пятерку лучших ИИ-моделей входят Gemini и "Шедеврум". Среди российских ИИ-моделей также выделяются GigaChat, Kandinsky и YandexART.

Анализ упоминаний ИИ-сервисов в русскоязычных социальных медиа, согласно исследованию, показывает, что текстовые генераторы занимают лидирующую позицию с 59% упоминаний. Генераторы графики составляют 33% от общего объема. Аудиоконтентные генераторы упоминаются в 5% случаев, а услуги по созданию видеоконтента - лишь в 3%.