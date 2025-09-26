По данным аналитиков сервиса Суточно.ру, спрос на аренду жилья в Краснодаре вырос на 10% после сообщения о об открытии аэропорта

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Краснодар в сентябре 2025 года вошел в топ-5 направлений по числу бронирований жилья туристами, тогда как до возобновления работы аэропорта находился на седьмой строчке. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Айрат Мусин.

"В целом спрос на Краснодар в сентябре высокий. Город занял пятое место по числу бронирований после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. После открытия аэропорта Краснодар переместился с седьмого места, обогнав Калининград и Нижний Новгород", - рассказал директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Айрат Мусин.

Он добавил, что краснодарский аэропорт - один из ключевых транспортных узлов на юге, его открытие простимулировало спрос туристов на регион.

По данным аналитиков сервиса, спрос на аренду жилья в Краснодаре вырос на 10% после сообщения о том, что аэропорт возобновляет свою работу. При этом цена осталась на прежнем уровне - в среднем 3,3 тыс. рублей за сутки. Однако увеличилась средняя продолжительность проживания - на 10%. В среднем туристы сейчас останавливаются в Краснодаре на два дня - как с туристической целью, так и с целью переночевать по дороге в другие города.

"По всем остальным направлениям Краснодарского края число бронирований после открытия аэропорта не выросло, так как сейчас идет закономерный сезонный спад спроса", - добавил Мусин.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил "Аэрофлот". Аэропорт с конца февраля 2022 года не обслуживала воздушные суда по соображениям безопасности.