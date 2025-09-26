Страна привержена тому, чтобы реакторы можно было подключить к сети в начале следующего десятилетия, указал глава МИД республики

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Венгрия надеется, что заливка первого бетона на строительной площадке двух энергоблоков АЭС в Пакше произойдет в 2025 году, а в начале следующего десятилетия вторая очередь станции будет введена в строй. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мы надеемся, что заливка первого бетона произойдет уже в этом году, так как мы больше не хотим задержек с этим проектом, - сказал глава МИД. - Мы привержены тому, чтобы реакторы можно было подключить к сети в начале следующего десятилетия".