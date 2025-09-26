Республика рада его продолжить, отметил глава мид страны

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Венгрия хорошо оценивает свое сотрудничество с "Роскосмосом" и будет рада его продолжить. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы хорошо сотрудничаем с "Роскосмосом" и рады продолжать это сотрудничество", - сказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия намерена и дальше развивать программу по отправке венгерских астронавтов в космос, так как считает это выгодным как с научной, так и с экономической точки зрения и не хочет, чтобы подготовка Дьюла Череньи - дублера Тибора Капу, совершившего летом полет на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа коммерческой миссии Axiom-4, - оказалась напрасной.

Глава венгерского МИД отметил, что сотрудничество стран в космосе наглядно демонстрирует выгоды цивилизованного сотрудничества Востока и Запада. "Если взглянуть на МКС, то там российские и американские астронавты работают сообща. Это стоит взять в качестве примера для сотрудничества на Земле, так как цивилизованное сотрудничество Востока и Запада может принести большую пользу", - подчеркнул он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что сотрудничество с Венгрией в космической сфере является позитивным опытом.