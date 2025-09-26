Еще пять задерживаются

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов в Москву отменены в международном аэропорту Волгограда. Пять рейсов задерживаются, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 00:16 мск до 05:47 мск 26 сентября.

Согласно онлайн-табло, отменены три рейса на вылет в Москву, три - на прилет из Москвы. Задержаны на вылет два рейса в Сочи и один в Москву, на прилет - по одному рейсу из Москвы и Калининграда.