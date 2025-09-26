В Запорожской области прогнозируют конец дефицита топлива к концу сентября

По словам замминистра энергетики региона Алексея Москаленко, поставки топлива по региону регулируются в ручном режиме, что помогает его равномерному распределению

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Дефицит топлива в Запорожской области должен закончиться в конце сентября. Такое мнение в интервью ТАСС выразил первый заместитель министра энергетики региона Алексей Москаленко.

"Мы ожидаем уже к концу, наверное, этого месяца, может быть, начала следующего - улучшения ситуации. Все же сезон пиковый сейчас проходит, и мы надеемся, что спрос будет падать, соответственно пойдет наполняемость нефтехранилищ и соответственно автозаправочных станций", - сказал замминистра.

Он отметил, что поставки топлива по Запорожской области регулируются в ручном режиме, что дает возможность равномерное распределить его по региону.