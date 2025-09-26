Тариф в размере 7,6% Минфин планирует сохранить на доходы работников организаций сверх предельной взносооблагаемой базы, пишет издание

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин России предложил повысить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний почти в два раза - с 7,6% до 15%. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы.

Как пишет издание, льготный тариф в размере 7,6% планируют сохранить на доходы работников IT-организаций сверх предельной взносооблагаемой базы (в 2025 году эта величина составляет 2,759 млн рублей в год, показатель ежегодно индексируется).

Согласно информации источника газеты, Минфин рассматривал повышение ставки тарифа до 15% на всю сумму дохода.

Налог на прибыль 0% и тарифы страховых взносов 7,6% распространяются на компании, получающие доходы от услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского программного обеспечения, продажи онлайн-рекламы на своих платформах, от размещения объявлений на классифайдах, предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке, оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ, разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.