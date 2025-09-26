Большую площадь выставки также заняли платформы электронной торговли

ХАНЧЖОУ, 26 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. компаний из 154 стран и регионов мира показали передовые технологические продукты на IV Всемирной выставке цифровой торговли в городе Ханчжоу в Китае, передает корреспондент ТАСС. На площади 150 тыс. кв. м расположены восемь тематических зон, охватывающих такие сферы, как электронная коммерция, искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.

Внимание посетителей привлекли многочисленные роботы китайских производителей. Компания Unitree Robotics соорудила боксерский ринг на своем стенде, где ее человекоподобные роботы продемонстрировали навыки в боевых искусствах, а также в современных танцах. "На данный момент наши роботы используются главным образом для развлечения, в будущем потребители определят направление развития наших разработок, - рассказал представитель компании на стенде. - Вслед за взрывным ростом в сфере искусственного интеллекта мы можем ожидать, что гуманоидные роботы все чаще будут внедряться в сферу услуг, например в гостиничном бизнесе, в медицинских учреждениях, в производстве, логистике и других сферах, масштабы цифровизиции экономики Китая позволяют это сделать".

Трио гуманоидных роботов, разработанных Центром инноваций "Ханчжоу Хайчуан", сыграли для посетителей на музыкальных инструментах: пианино, флейте и барабанах. Десятки роботов, представленных на экспо, играли в шахматы, писали иероглифы, делали массаж, готовили кофе и демонстрировали другие навыки.

Отдельный павильон выставки посвящен умным транспортным средствам. Здесь свою продукцию выставляют производители электрокаров, оснащенных искусственным интеллектом, электролетов, беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, а также беспилотного водного транспорта.

Также большую площадь выставки заняли платформы электронной торговли и финтеха. Здесь представлены такие компании, как Alibaba, Amazon и Wildberries. Представители Ozon приняли участие в тематических сессиях выставки.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября. Ее посетила российская правительственная делегация: вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По словам Григоренко, Россия и Китай интересны друг другу в сфере цифровизации. Решетников, выступая на сессии выставки, отметил, что РФ видит большой потенциал углубления сотрудничества с КНР в электронной торговле.

О Ханчжоу

Ханчжоу считается китайской столицей электронной торговли благодаря своему мощному потенциалу в области цифровой экономики. Именно здесь расположена штаб-квартира компании Alibaba. Объем трансграничных платежей и расчетов Ханчжоу составляет около 40% от общего объема по стране. Электронная коммерция связывает Ханчжоу более чем с 200 странами и регионами мира.