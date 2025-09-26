Страховка распространяется, в частности, на повреждения мебели, техники и личных вещей в квартире, ущерб отделке и ремонту и поломку инженерного оборудования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Т-Страхование запустило страховку для владельцев квартир, сдающих жилье в долгосрочную аренду. Полис распространяется на финансовые риски, которые не покрывает стандартный залог или договор аренды, сообщили в компании.

"Мы делаем аренду недвижимости более прозрачной, выгодной и безопасной для всех участников процесса. В России залог, как правило, равен одному месяцу аренды, чего часто не хватает при серьезных повреждениях - например, при затоплениях и пожарах. Наш новый страховой продукт поможет арендодателям иметь финансовую подушку в случае даже крупных происшествий и избавиться от лишних переживаний", - рассказал гендиректор Т-Страхования Иван Мироненко.

Отмечается, что страховка покрывает ущерб, нанесенный арендатором, собственнику жилья и соседям. Она также распространяется на повреждения мебели, техники и личных вещей в квартире, ущерб отделке и ремонту и поломку инженерного оборудования. При этом в полис не входят повреждения, нанесенные животными или детьми.

В компании пояснили, что полис могут оформить клиенты Т-Банка, проживающие в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До конца года планируется расширить еще на 48 городов России.

Как добавили в Т-Страховании, после подключения услуги в приложении Т-Банка можно воспользоваться кнопкой "Заявить о страховом случае". Для его подтверждения нужно приложить фотографии. Более того, персональный менеджер может запросить дополнительные документы, например, подтверждение права собственности на квартиру. При подтверждении происшествия деньги будут перечислены напрямую владельцу квартиры.