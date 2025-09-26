Turkish Airlines приобретет 225 самолетов Boeing до 2034 года

В компании указали, что руководство планирует "к 2035 году полностью перевести весь свой флот на самолеты нового поколения"

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines до 2034 года намерен приобрести 225 новых самолетов Boeing различных моделей. Об этом говорится в заявлении компании на государственном портале публичного раскрытия информации.

"В соответствии с целями роста наш совет директоров принял решение приобрести в общей сложности 75 самолетов B787-9 и B787-10 у компании Boeing. 50 единиц - это твердые заказы, и еще 25 - в форме опциона на поставку в период с 2029 по 2034 год. В настоящее время ведутся переговоры с компаниями Rolls-Royce и GE Aerospace о приобретении монтирующихся на крыльях двигателей, запасных моторов, а также услуг по техническому обслуживанию двигателей для этих самолетов", - сообщил авиаперевозчик.

Помимо этого "завершены переговоры с Boeing о покупке в общей сложности 150 самолетов 737-8/10MAX", 100 из которых - твердые заказы, 50 - в виде опциона, уточнили в компании. Turkish Airlines пояснила, что "в случае успешного завершения переговоров с производителем двигателей для этих лайнеров, компанией CFM International будут размещены заказы на самолеты 737-8/10MAX".

В компании указали, что благодаря этим контрактам руководство планирует "к 2035 году полностью перевести весь свой флот на самолеты нового поколения".