Платформа разрабатывается в результате реализации отраслевых проектов "Судостроительная САПР" и "Цифровое судостроительное производство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) создает первую отечественную надотраслевую цифровую платформу для проектирования и информационного моделирования сложных объектов в судостроении. Об этом сообщили эксперты холдинга в ходе сессии, состоявшейся в рамках Международной выставки "Нева-2025".

"В ходе выступления на сессии "Цифровизация и САПР в российском судостроении" эксперты ОСК отметили, что в результате реализации отраслевых проектов "Судостроительная САПР" и "Цифровое судостроительное производство" впервые будет создана отечественная надотраслевая цифровая платформа для проектирования и информационного моделирования всех стадий жизненного цикла сложных объектов типа система систем", - сказали в ОСК.

В рамках сессии эксперты отрасли рассказали о реализуемых в ОСК проектах цифровизации. В частности, генеральный директор судозавода "Красное Сормово" Сергей Ляшенко рассказал о промежуточных результатах проекта по доработке и внедрению цифровой системы технологической подготовки и управления производством, реализуемого в рамках программы проектов ОСК "Цифровое судостроительное производство". Глава предприятия отметил успешную реализацию цифровых технологий по раздельному учету, планированию и управлению судостроительным производством верфи.