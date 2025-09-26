Дуглас Бергам считает, что зеленая энергетическая политика Евросоюза привела к снижению надежности и стабильности электроснабжения государств объединения

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам, ответственный за управление природными ресурсами страны, раскритиковал зеленую энергетическую политику Евросоюза, которая, по его мнению, привела к снижению надежности и стабильности электроснабжения государств объединения.

"Поддерживаемая европейскими странами "зеленая мечта" о полном переходе на возобновляемые источники энергии обошлась им в миллиарды [долларов], ее следствием стало ненадежное и нестабильное электроснабжение", - указал Бергам в своем комментарии для телеканала Fox Business.

Он добавил, что ветроэнергетика и солнечная генерация электроэнергии, по его мнению, при высоких затратах дают неоправданно низкие результаты. "Германия потратила $500 млрд, следуя своей "зеленой мечте", и теперь они производят 20% электричества в три раза дороже. Никто не будет строить центры искусственного интеллекта в Германии, потому что кто станет это делать при таких ценах?" - заключил Бергам.