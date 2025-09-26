ПХГ заполнены чуть более чем на 82%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Европа почти остановила закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) к предстоящей зиме на фоне пришедшего в регион похолодания, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 24 сентября, по данным GIE, составила 116 млн куб. м. Отбор подрос до 55 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для сентября за все время наблюдений - 90,4 млрд куб. м газа.

Сейчас ПХГ Европы заполнены чуть более чем на 82% (на 6,68 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 93,9% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке.

Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Прошедшим летом странам региона было необходимо больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке приходится конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидал, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозировал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Погода в Европе на текущей неделе оказывается прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе в среднем составила 14%, в сентябре - около 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в августе текущего года составила около $394 за 1 тыс. куб. м, в сентябре - порядка $393.

Импорт СПГ

Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала сжиженный природный газ (СПГ), поставки которого в регион уже приблизились к 68 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - сентября был установлен в 2023 году. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля - октября пока что также зафиксированы два года назад - 76,3 млрд куб. м.

Импорт СПГ Европой в июне стал максимальным для этого месяца (12,2 млрд куб. м), но затем потерял рекордные темпы, которые вновь начали расти с наступлением осени. Сейчас мощности регазификации загружены на 50% от максимума.