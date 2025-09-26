В газете отмечают, что ЕС планирует увязать государственные закупки с правилами "покупай европейское"

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) планирует в ближайшие недели ввести пошлины на китайскую сталь и продукцию из нее в размере от 25% до 50%. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Брюсселе.

Таким образом, как отмечает издание, Евросоюз реагирует на растущую изоляцию американского рынка и волну дешевого импорта из Китая. В то же время ЕС планирует увязать государственные закупки с правилами "покупай европейское": в будущем метро, мосты и железнодорожные линии будут строиться с использованием "зеленой" стали из Европы. Крупные корпорации и компании по прокату автомобилей будут стимулироваться к закупке европейских электромобилей для своих автопарков с помощью квот, указывает газета.

"У Европы нет другого выбора, кроме как найти новый баланс", - заявил Handelsblatt замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне. Это, по его словам, требуется "уменьшение внутренних торговых барьеров и создание по-настоящему функционирующего внутреннего рынка", а также "защитных мер для восстановления баланса с партнерами, которые больше не соблюдают никакие правила". Брюссель получает осторожную поддержку от правительства Германии, открыто поддерживает Еврокомиссию Австрия, подчеркивает издание.

Вместе с Бельгией, Болгарией, Францией, Грецией, Италией, Люксембургом, Польшей, Румынией, Словакией и Испанией Австрия призвала ЕК усилить защиту отрасли. В аналитическом документе, имеющемся в распоряжении Handelsblatt, правительства предлагают ввести 50-процентный защитный тариф на сталь и стальную продукцию. Это предвещает смену торговой политики в Европе, поскольку десятилетиями ЕС позиционировал себя на международном уровне как сторонник открытых рынков, однако теперь основное внимание уделяется противодействию импорту, резюмирует издание.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. На этот период действует универсальный тариф в 10%. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Этот срок истекал 12 августа, но Трамп заявил, что подписал указ, который откладывает еще на 90 дней введение повышенных пошлин на товары из Китая.