МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и Федеральное налоговое ведомство (ФНВ) Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве между ведомствами, сообщила пресс-служба ФНС РФ.

"Руководитель ФНС России Даниил Егоров и руководитель Федерального налогового ведомства ОАЭ Халид Али Аль Бустани подписали меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве между налоговыми ведомствами на полях заседания руководителей и экспертов налоговых администраций стран БРИКС в Манаусе", - говорится в сообщении.