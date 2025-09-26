Работы проводились с 18 по 26 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Газпром" возобновил поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" после завершения плановой профилактики на газопроводе, говорится в сообщении холдинга.

"На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Они проводились с 18 по 26 сентября. Транспортировка газа, приостановленная на время профилактики, сегодня возобновлена", - сказано в сообщении.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному" маршруту между "Газпромом" и китайской CNPC, профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.