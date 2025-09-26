Курс юаня снизился на 2,14 копейки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,36%, до 2 698,82 пункта, индекс РТС также снижался на 0,36% - до 1 016,89 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 2,14 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,6835 рубля.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 700,16 пункта (-0,31%), индекс РТС находился на отметке 1 017,39 пункта (-0,31%). Юань ускорил снижение и находился на отметке 11,683 рубля (-2,2 копейки).