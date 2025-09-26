Работодатели начали указывать работу с Max в вакансиях

Работа с мессенджером упоминается пока что в вакансиях SMM-менеджеров и офис-менеджеров с функциями SMM

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские работодатели в августе - сентябре начали упоминать работу с мессенджером Max в качестве будущих обязанностей соискателей на некоторые позиции, следует из проанализированных ТАСС объявлений на платформе hh.ru.

Работа с Max упоминается пока что в вакансиях SMM-менеджеров и офис-менеджеров с функциями SMM. Часто в работе с нацмессенджером работодатели указывают "ведение и продвижение" или "создание новых инструментов" в нем.

В некоторых объявлениях наниматели пока только рассматривают подключение Max как новой для них соцсети в будущем.

Еще в одной вакансии - разработчика ботов - в качестве плюса будущего работника указывается имение представления о возможностях ботов в национальном мессенджере. В целом же вакансий, где упоминается Max, на hh.ru пока мало. В пресс-службе платформы отказались от коммментариев.