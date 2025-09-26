Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пояснил газете, что получил часть бизнеса в обмен на консультирование

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Основатель "Росинтер ресторантс холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 17 сентября стал владельцем доли в 60% в ООО "Ной-М", которая управляет "ПиццаН" (под брендом работают бывшие заведения Pizza Hut). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пояснил газете, что получил часть бизнеса в обмен на консультирование. "Коммерсант" отметил, что Владимир Мехришвили, вице-президент ресторанного холдинга "Ростик", сократил свою долю в компании "Ной-М" с 80% до 20%. По-прежнему по 10% принадлежат Алексею Чайке, совладельцу сети One Price Coffee, и Светлане Берсневой, генеральному директору ООО "Корпэстейт", входящего в структуру холдинга "Ростик". Газета уточнила, что сделка могла произойти для получения финансирования "ПиццаН", в последнее время компания терпит убытки.

В "ПиццаН" не ответили на запрос "Коммерсанта".