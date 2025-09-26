Это позволит снизить число отравлений суррогатным алкоголем, заявил член комитета ГД по охране здоровья Бийсултан Хамзаев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки метанола цветом и запахом позволит снизить число отравлений суррогатным алкоголем. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев ("Единая Россия"), комментируя очередное ЧП с гибелью людей от отравления суррогатным спиртным.

"Нужно лицензировать рынок всевозможных устройств для изготовления алкоголя, помимо этого, нужно маркировать цветом и запахом метиловый спирт, чтобы любой гражданин мог отличить смертельную отраву. Это принципиальная позиция", - сказал депутат.

Он отметил, что суррогатный алкоголь продолжает оставаться в тени не только налогов, но и внимания муниципальных властей. "В каждом селе, в районе ответственные чиновники должны во взаимодействии с правоохранителями профилактировать возможные нарушения. К сожалению, сегодня мы чаще обсуждаем последствия", - сообщил Хамзаев.

В Сланцевском районе Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По информации МВД, скончались семь человек. Продавцы суррогата задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.