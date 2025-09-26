Более 15% розничной торговли в России осуществляется через интернет, и более половины этого объема обеспечивается торговыми площадками, указал министр экономического развития

ХАНЧЖОУ /Китай/, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 80% россиян в возрасте от 12 лет хотя бы раз в день посещают сайты электронной торговли. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на бизнес-диалоге "Цифровые технологии как основа зеленого развития" в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в городе Ханчжоу.

"Ресурсы электронной коммерции посещают не менее одного раза в день 80% жителей страны в возрасте от 12 лет", - сказал министр.

По его словам, сегодня более 15% розничной торговли в России осуществляется через интернет, и более половины этого объема обеспечивается торговыми площадками.

"Быстрому росту платформ способствует высокий уровень цифровизации финансового сектора. Более 90% покупок в стране оплачиваются банковским переводом, в том числе с помощью QR-кодов и инструментов биометрии", - добавил он.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран продемонстрируют свою продукцию и услуги. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.