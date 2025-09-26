МИД КНР: Китай надеется на недискриминационную среду для своих компаний в США

Правительство уважает пожелания предприятий и радо видеть, что они хорошо справляются с коммерческими переговорами на основе соблюдения рыночных правил, указал официальный представитель министерства Го Цзякунь

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай надеется на то, что США обеспечат недискриминационную деловую среду для компаний из КНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ситуацию с соцсетью TikTok.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что позиция Китая по этому комплексу вопросов ясна. Китайское правительство уважает пожелания предприятий и радо видеть, что предприятия хорошо справляются с коммерческими переговорами на основе соблюдения рыночных правил и находят решение, отвечающее балансу интересов китайских законов и нормативных актов. Надеюсь, что американская сторона обеспечит китайским компаниям открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду для инвестирования в Соединенные Штаты", - сказал дипломат.

25 сентября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, утверждающий сделку, согласно которой китайская соцсеть TikTok перейдет под контроль бизнеса США и сможет продолжить работу в стране.