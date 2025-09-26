К 10:21 мск стоимость фьючерса превышала $1 590

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 590 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:14 мск, цена на драгметалл составляла $1 590,7 за тройскую унцию (+3,97%). К 10:21 мск стоимость платины замедлила рост и находилась на уровне $1 586 за тройскую унцию (+3,66%).

С начала года цена на драгметалл выросла на 58,58%, с начала сентября - на 17,05%.

Цена на палладий на NYMEX демонстрирует снижение. По данным на 10:24 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 0,43%, до $1 278 за тройскую унцию. С начала года цена на драгметалл выросла на 22,3%, с начала сентября - на 15,87%.