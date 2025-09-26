На Петербургской бирже ждут роста объемов торгов углем в 2025 году

Одним из способов, который может улучшить текущую ситуацию в отрасли, является развитие внутреннего рынка, сообщил начальник управления отраслевого продвижения бизнеса биржи Александр Гудков

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ожидают роста объемов торгов углем в 2025 году, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. Об этом сообщил ТАСС начальник управления отраслевого продвижения бизнеса биржи Александр Гудков.

"Если в первый год было реализовано 263 тыс. тонн угля, то уже в 2024 году - 1,3 млн тонн, что почти в 5 раз больше. Общий объем реализации с начала торгов превысил 2,5 млн тонн. В текущем году на торгах реализовано уже около 1 млн тонн, и биржа рассчитывает превысить прошлогодние показатели", - сказал Гудков.

По его словам, одним из способов, который может улучшить текущую ситуацию в отрасли, является развитие внутреннего рынка угля, которое позволит снизить негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры, отметили в пресс-службе биржи.

Торги углем на бирже были запущены в начале 2023 года. Гудков отметил, что кроме роста объемов расширяется география поставок, появляются новые участники торгов и новые марки угля.