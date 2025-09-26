Многочисленные посетители подходят к российскому стенду, где представлен широкий ассортимент продовольственной продукции

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Экспозиция российских компаний вызвала большой интерес на международной продовольственной выставке World Food India 2025, которая проходит в Нью-Дели, передает корреспондент ТАСС.

Многочисленные посетители подходят к российскому стенду, где представлен широкий ассортимент продовольственной продукции - сладости, подсолнечное масло, майонез, безалкогольные и алкогольные напитки, мясная и рыбная продукция, а также детское питание.

В рамках выставки Министерство сельского хозяйства России и федеральный центр "Агроэкспорт" организовали деловую миссию российских компаний-экспортеров. В состав делегации вошли представители более 30 предприятий агропромышленного комплекса - как ведущие игроки отрасли, так и новые компании малого и среднего бизнеса.

На World Food India 2025 представлена коллективная экспозиция, организованная "Агроэкспортом", общей площадью почти 150 кв. м. "Нас встречают здесь очень дружелюбно, хотят сотрудничать. Индия представляет большой рынок, мы видим этот потенциал", - сказал в беседе с ТАСС руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. По его словам, с начала работы выставки уже проведено более 120 встреч с возможными покупателями российской продукции.